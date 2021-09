Proposta di un Albo unico regionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo presidente, Gianluca Cefaratti, si è riunita nel pomeriggio di ieri la IV Commissione permanente. La Commissione, dopo aver ascoltato le relazioni del Presidente Cefaratti sul “Piano annuale dello sport” e sul “Piano operativo annuale degli interventi in favore dei molisani nel mondo per l’anno 2021”, entrambi proposti dalla Giunta, ha programmato delle audizioni del personale regionale competente per approfondire entrambi gli argomenti. Per quanto concerne la proposta di legge regionale n. 151, di iniziativa del consigliere Cefaratti, avente ad oggetto l’Istituzione dell’Albo unico regionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, i componenti hanno condiviso all’unanimità un testo che hanno inviato alla Conferenza Regionale delle Autonomie Locali, per l’espressione del parere di competenza.