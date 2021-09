Rientro a scuola, Di Pardo: «Un grosso in bocca al lupo a tutti»

PETACCIATO. «Un grosso in bocca al lupo ai docenti, al personale scolastico, alla dirigente, ma soprattutto ai nostri ragazzi che rientrano a scuola.

Dopo 18 mesi di pandemia, durante i quali sono stati obbligati a conoscere la Dad, si prova a tornare alla normalità. Ancora con l’adozione delle misure di prevenzione ormai note (la mascherina, il distanziamento, il gel per le mani), ma con la speranza in più che il vaccino ci ha dato. E l’augurio che faccio ai nostri ragazzi è proprio questo: il ritorno alla normalità. A lezioni fatte in classe, con il proprio docente e con i propri compagni. La scuola forma i ragazzi da un punto di vista culturale e sociale, insegna loro il vivere INSIEME. Con la pandemia è venuto meno proprio questo aspetto. Il più formativo. Quello che permette uno studio proficuo e anche la crescita della persona, dell’”individuo”.

Forza ragazzi, accogliete con entusiasmo il rientro a scuola, consapevoli del ruolo centrale che essa svolge nella società.

Vi abbraccio tutti ( simbolicamente perché ancora non possiamo farlo) e vi raccomando di rispettare le precauzioni che gli insegnanti vi daranno!», è il messaggio inviato dal sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo.