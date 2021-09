GUGLIONESI. Nelle giornate di lunedì e ieri, il Comune in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l’Odv Sant’Antonio, ha dato la possibilità di effettuare uno screening epidemiologico gratuito per tutto il personale e gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo, residenti e non residenti a Guglionesi. Oggi le campanelle della scuola hanno suonato per la prima volta e per questo motivo il rientro doveva esser svolto in sicurezza, con tutte le precauzioni del caso per scongiurare la Dad.

E’ stato sufficiente recarsi presso la palestra di via Catania e portare il Modulo di richiesta tampone, allegato al presente avviso, opportunamente compilato e firmato dai genitori/tutori nel caso di studenti minorenni. «Ricordando che l’esecuzione dei test, seppure volontaria, rappresenta un atto di responsabilità verso sé stessi e la comunità in cui si vive, per la sicurezza di tutti».

Il Comune di Guglionesi informa che lo screening epidemiologico (Covid-19) per il personale e per gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, svolto il 13 e 14 settembre 2021 in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l’Odv Sant’Antonio, ha fornito esito negativo per tutti i tamponi effettuati da coloro che hanno aderito all'iniziativa.