Contucci: «Il più fervido augurio per l’inizio di questo nuovo anno scolastico»

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha inviato un messaggio per l'inizio dell'anno scolastico: «Care studentesse e cari studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, rivolgo a voi tutti il più fervido augurio per l’inizio di questo nuovo anno scolastico.

Il tempo che stiamo vivendo ci insegna ancora di più che l’istruzione e la formazione assimilate sui banchi di scuola restano fondamentali per il resto della propria vita, perché saranno proprio le conoscenze acquisite in questi anni a determinare le scelte future, sia nell’eventuale campo universitario, che professionale e lavorativo.

Mi piace pensare alla scuola come a una comunità dinamica e in grado di interfacciarsi strettamente con il territorio e la realtà locale; nel ribadire quindi la consueta disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare con le istituzioni scolastiche, porgo i miei più cordiali saluti alla Dirigente Scolastica Patrizia Ancora per il suo ritorno a Montenero e a tutto il personale docente e non docente delle nostre scuole, con l’auspicio di poter vivere tutti un anno scolastico ricco di soddisfazioni.

Rivolgo il mio augurio anche ai nostri studenti delle superiori e dell’università, che inizieranno l’anno scolastico fuori dal nostro comune, con l’auspicio che possano trovare sempre nuovi stimoli per coltivare talenti e interessi, valorizzando il proprio bagaglio di esperienze.

Ancora auguri e buon anno scolastico a tutti voi e alle vostre famiglie».