Scuola, il messaggio del sindaco Manes: «Buon anno, atteniamoci alle regole»

MONTECILFONE. Con il riavvio dell’anno scolastico, con lezioni in presenza, il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes ha inteso inviare un messaggio al personale didattico, Ata e agli studenti: «Siamo ai nastri di partenza di questo nuovo anno scolastico 2021/2022. Io e la mia Amministrazione vogliamo augurare a tutto il corpo docente, personale ATA, il dirigente scolastico e tutti i ragazzi di ogni ordine e grado un sereno e buon inizio anno, affinché possa essere un anno proficuo sotto ogni profilo, ma soprattutto possa essere l'anno in cui la morsa del Covid allenti finalmente la sua stretta. Voi e noi tutti atteniamoci alle regole.

La bella sinergia,nata da qualche anno tra noi e la Scuola, rappresentata in modo encomiabile dalla Dottoressa Giovanna Lattanzi e da tutti coloro che la compongono, garantisco continuerà ad esserci come sempre ,cosi come ci sarà da parte nostra, piena disponibilità verso le esigenze dei genitori e verso voi alunni che rappresentate la parte migliore della nostra società.

Auguriamo a voi tutti un anno scolastico che possa essere a colori, con la speranza che le sfumature del grigio e del nero possano presto sparire all' orizzonte, regalandoci presto uno splendido arcobaleno! Buon anno scolastico.

Il Sindaco e l'Amministrazione comunale».