ISERNIA. L’ing. Raffaella Pezzimenti, dopo quattro anni dal suo insediamento è stata trasferita a dirigere il Comando di Benevento, contestualmente si è

insediato il nuovo Comandante l’ing. Antonio Giangiobbe proveniente dal Comando di Macerata.



L’ing. Pezzimenti in una sobria e sentita celebrazione ha salutato una rappresentanza del personale operativo, amministrativo, volontario e in quiescenza, nel rispetto delle norme Covid19 vigenti. Come ultimo atto prima di lasciare il Comando ha collocato alla bandiera la medaglia d’argento conseguita in virtù dell’attestato di benemerenza concesso al Comando dal Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza neve di gennaio 2017.



L’ing. Giangiobbe Antonio, il nuovo Comandante, dopo due anni di Comando a Macerata torna nel Molise, infatti è originario di Campobasso; dopo la laurea conseguita in ingegneria edile a Napoli, nel 1994 entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come funzionario Direttivo, prima sede di assegnazione Varese e successivamente Campobasso ove resta fino alla promozione. Ha partecipato a molte calamità nazionali solo per citarne qualcuna: sisma Umbria-Marche 1997, sisma San Giuliano di Puglia 2002, sisma L’Aquila nel 2009, sisma Italia Centrale 2016-2017. L’ing. Giangiobbe è anche specializzato per le attività a rischio di incidenti rilevanti e ha collaborato con varie Procure della Repubblica come Consulente per incidenticausati da incendi e/o esplosione.

Ai Neo Comandanti di Benevento e di Isernia i migliori Auguri.