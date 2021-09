TERMOLI. Seconda serata con il cinema drive-in a Piazza Papa Giovanni Paolo II.

Dopo “Pets 2 – Vita da animali” sarà la volta di “Bentornato presidente” con Claudio Bisio che sarà proiettato sabato prossimo, 18 settembre, a partire dalle ore 21. L’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo del Comune di Termoli e Mr Solution ricordano che le modalità di accesso all’area drive-in sono sempre le stesse.

Il parcheggio per le auto sarà aperto alle ore 20,15 mentre i film veranno proiettati dalle ore 21. A tutti coloro che assisteranno ai film a bordo delle proprie auto saranno consegnate delle cuffie insonorizzate dotate del sistema Sylent Movie System che permette di avere a disposizione un audio performante che non arreca disturbo al vicinato.

L’ingresso è gratuito e possono accedere cento autovetture, si ricorda inoltre che in base al Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, per accedere al drive-in, sarà necessario presentare all’ingresso il green pass oppure l’esito del tampone negativo (48 ore) o certificato di guarigione (ultimi 6 mesi) per tutte le persone con età maggiore di 12 anni.

Sabato prossimo, 25 settembre, l’ultima proiezione con il film “Redemption day”.