Raduno di auto d’epoca, sabato 18 settembre l'evento in Piazza Sant’Antonio Copyright: Personale

TERMOLI. Nel prossimo week-end a Termoli si terrà l’iniziativa “Gita nella perla dell’Adriatico”. Ad organizzarla l’associazione “Motori Vintage Club” con sede ad Acquaviva Montepulciano in provincia di Siena che propone un tour per far conoscere a tutti i partecipanti la bellezza, la cultura e le tradizioni della nostra città.

Per tutti gli appassionati di auto, il programma prevede due giornate ricche di eventi ad iniziare da un momento conviviale che si terrà a Piazza S. Antonio sabato 18 settembre dalle 17 alle 19,30 alla presenza dell’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile che alle ore 17 saluterà la “carovana” di autovetture che giungeranno in città. A seguire l’esposizione delle auto che partecipano alla due giorni e una successiva visita guidata nel centro storico organizzata in collaborazione con la Creamar. Tutti gli interessati possono chiedere informazioni all’indirizzo mail: motorivintage@hotmail.com