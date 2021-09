Disturbo del comportamento e neuro diversità, a Termoli apre il ‘Centro Aba Giraluna’

TERMOLI. L’associazione "La luna nel pozzo" ha il piacere di invitarLa all’inaugurazione del Centro ABA Giraluna per il trattamento dei disturbo del comportamento e neuro diversità, presso la propria sede in Via Luigi Sturzo 53, a Termoli il giorno 18 Settembre alle ore 11.00.

Nell’occasione verranno brevemente presentate le attività del centro. Seguiranno brindisi e convivialità.

Nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19, l’evento avverrà sul terrazzo della struttura. L’accesso sarà consentito solo indossando la mascherina.