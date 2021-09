VENAFRO. Dal pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco sono impegnati nel territorio di Venafro (IS) per un incendio boschivo in località Vallecupa. Il lavoro di ieri pomeriggio con l'elicottero Erickson S-64 e di stanotte con le squadre a terra ha permesso di circoscrivere le fiamme ad una zona impervia, sulla quale stamattina è impegnato un canadair della flotta aerea del Corpo per le attività di bonifica.