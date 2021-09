Formazione, si cercano 50 studenti per il settore logistica

MOLISE. L’AdriLog, società cooperativa leader nel settore della Logistica, con sede in San Salvo, ha chiesto al nostro ITS Acadermy, Fondazione Demos, l’unico presente nel Molise, di formare 50 studenti, che dopo le 1800 ore di corso, di cui 720 ore di stage nelle società di logistica, saranno immediatamente assorbiti nel mondo del lavoro (settore logistica).

I referenti dell’ITS vorrebbero parlare ai ragazzi dei nostri Comuni, non occupati per dare dettagli in merito.

Inoltre, a breve sarà aperta su San Salvo una piattaforma Amazon che necessita di figure formate nel settore, oggetto dei percorsi ITS.

In conferenza stampa, Luca Mazzali, Presidente dell’AdriLog ha dichiarato che devono assumere circa 800 persone .

Le iscrizioni sono aperte ed on line sul sito della Fondazione: https://www.itsdemos.it/