TERMOLI. “Un patto strategico per l'automotive, alla sfida della transizione”, questo il titolo del convegno organizzato dalla Fim-Cisl nazionale, in programma oggi dalle 9.30 alle 13.30 presso il Centro Internazionale di Formazione dell'Ilo (ex Bit) a Torino. All'iniziativa, oltre al viceministro dello Sviluppo Economico e responsabile tavolo automotive Gilberto Pichetto, Fratin e Andrea Tronzano, assessore alle attività produttive della Regione Piemonte, parteciperanno Davide Mele, responsabile Enlarged Europe di Stellantis, Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia, Marco Stella, presidente del Gruppo Componenti Anfia, Jean-Luc di Paola-Galloni (Valeo), Roberto Zecchino (Bosch) e Riccardo Toncelli (Vitesco Technologies Italy). «Come Fim-Cisl siamo convinti che solo attraverso un serrato dialogo sociale, un patto strategico e la messa in campo di opportune misure di sostegno e riqualificazione professionale oltre che, di cospicui investimenti diretti ed in infrastrutture la sfida della transizione ecologica potrà rappresentare un'opportunità per l'intero settore e per il Paese" sottolinea il segretario generale Fim-Cisl Roberto Benaglia. «La situazione del settore - spiega il segretario nazionale Fim-Cisl Ferdinando Uliano, responsabile del settore automotive - si sta ulteriormente aggravando negli ultimi giorni a seguito degli stop annunciati in tutti gli stabilimenti di assemblaggio del gruppo Stellantis per la carenza dei semiconduttori, e questo impatterà negativamente su tutta la componentistica diretta e indiretta».