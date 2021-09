MOLISE. Quest’anno, 2021, ricorre il centenario della scoperta dell’insulina, il farmaco salvavita che ha cambiato la storia del diabete.

Il diabete era una malattia che equivaleva ad una condanna a morte per i pazienti, ma in questi cento anni si sono verificati cambiamenti epocali, che hanno attraversato tutto il secolo, con una straordinaria accelerazione negli ultimi anni.

A cento anni dalla scoperta dell’ormone salvavita, dunque, il messaggio che vogliamo inviare è un messaggio di speranza e ottimismo, che si fonda sulla prevenzione, sullo stile di vita e sulla cura. L’insulina, i farmaci più moderni e le nuove tecnologie informatiche hanno un alleato potentissimo nel movimento e nello sport. Il diabete si controlla anche con i microcomputer, ma è lo stile di vita sano che fa tutta la differenza.

Oggi ricordiamo che l’ANIAD, associazione atleti diabetici, sarà a Roma il 19 settembre per correre la maratona di 42 chilometri. E per chi non è così audace, c’è il percorso Fun Race, cinque chilometri di corsa o passeggiando in mezzo ai più suggestivi paesaggi romani. Noi dell’Associazione Diabetici Basso Molise, aderente ANIAD, ci saremo, perché siamo convinti che dall’attività fisica e anche dal semplice movimento si ottengono i risultati migliori nella gestione della patologia.

E visto che siamo in tema di compleanni, l’ANIAD nazionale compie trent’anni; l’ADBM è nata ventiquattro anni fa e dalla sua costituzione svolge attività di sensibilizzazione su tutto il territorio basso molisano, sempre a fianco dei diabetici, per diffondere la cultura della prevenzione delle complicanze e di un corretto stile di vita.