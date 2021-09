Progetto comune, a Rotello la sfida di Massimo Marmorini nel solco tracciato da Michele Miniello

ROTELLO. Come abbiamo fatto per i maggiori centri al voto il 3 e 4 ottobre prossimi, ci occupiamo anche di Rotello, uno dei Comuni demograficamente meno popolati di questa tornata elettorale in basso Molise. A esprimere il suo programma, con una lettera alla comunità, è l’attuale vice sindaco facente funzioni, Massimo Marmorini, che ha ereditato la guida dell’amministrazione rotellese dopo la morte del primo cittadino Michele Miniello. Ora guida la lista Progetto Comune. «Gentili concittadine e concittadini, ancora una volta a distanza di appena due anni e mezzo, ci ritroviamo a dover fare un bilancio della nostra attività amministrativa caratterizzata da un periodo in cui ha avuto un impatto considerevole sul bilancio e sulle attività del Comune gli effetti della pandemia e, personalmente ma non solo, la dipartita del nostro amato Sindaco, Michele Miniello. Ci ritroviamo a dover programmare obiettivi importanti che dovrà perseguire necessariamente la nuova amministrazione comunale, ma maggiormente si sente l’obbligo di dover completare quelle numerose opere e iniziative già avviate dal sottoscritto e dai suoi fedeli consiglieri che in questi anni si sono spesi ed impegnati con dedizione e sacrificio nel cercare di sostenere in ogni modo tutti i cittadini di Rotello nelle loro criticità legate agli effetti della Pandemia e alle difficoltà economiche e lavorative.

A differenza di molti altri luoghi magari più facili da raggiungere o più vicini alle grandi città, Rotello è un territorio che può rappresentare un’importante alternativa anche nella grande sfida che riguarderà il futuro dei centri e delle città molisane, in quello che può essere un luogo caratterizzato da sostenibili livelli di qualità di vita essendo, per la sua localizzazione geografica ricca di tante risorse e di validi cittadini.

Rotello ribadisce la necessità di essere tutelato, conservato e valorizzato. Ma per fare questo ha bisogno di trovare condivisione e aiuti, sia nella realizzazione di progetti infrastrutturali sia per la realizzazione di una nuova economia per il suo futuro.

Già molto è stato fatto in quel poco tempo che ci è stato concesso di amministrare il Paese tra mille difficoltà da dover affrontare, a partire dalla mancanza di personale dipendente fondamentale per la vita ed il buon andamento di una Pubblica amministrazione, come la carenza di un vigile urbano, di un ragioniere e di una figura essenziale come quella del segretario comunale, ma questo non ci ha sconfortato anzi, ci ha incentivato visceralmente a spendere tutte le nostre forze ancora di più, per cercare di conservare, in primis, la memoria e il volere di Michele di fare il massimo possibile nell’attività amministrativa, nella conservazione dell’identità storica di Rotello, nell’ accrescere il patrimonio materiale e immateriale grazie anche alla collaborazione e alla condivisione di tutti coloro, che a vario titolo, hanno dato il proprio contributo, avendo fatto proprio il principio del bene comune ed il bene del territorio di Rotello nel garantire i bisogni dei cittadini.

Rotello e, principalmente, la lista da me guidata come Candidato a sindaco rappresenta l’unico ponte fra passato e futuro, ed ha bisogno ancora dell’aiuto di tutti cittadini di Rotello, per far sì che si prosegua tutti insieme nella rigenerazione dell’intero territorio comunale.

L’augurio che faccio ad ogni cittadino di Rotello in questa tornata elettorale è quello di continuare scegliendoci nella costruzione del nostro presente per la tutela e valorizzazione della nostra amata Rotello, nel rispetto di tutti quei cittadini che, con amore e orgoglio, giorno dopo giorno, dimostrano di essere “cittadini attivi” interessati al proprio territorio e desiderosi di combattere per preservarlo».