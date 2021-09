Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022, il bando

TERMOLI. L’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Termoli Silvana Ciciola comunica che nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale dell’ente è stato pubblicato l’avviso per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022.

E’ riservato agli studenti della scuola Secondaria di Primo e Secondo grado e destinato a quelle famiglie del Comune di residenza il cui Isee abbia un valore di un massimo di 10.623,94 euro. Per fare richiesta è necessario compilare i moduli (in allegato) oppure scaricabili dalla sezioni “Avvisi” e presentare la domanda e non oltre il 18 ottobre prossimo in Via Sannitica n.5 oppure inviati a mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.termoli.cb.it.