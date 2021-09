Referendum sulla giustizia, Fratelli d'Italia porta la raccolta firme in piazza Monumento

TERMOLI. La raccolta delle firme sui referendum abrogativi con cui si vorrebbe riformare la giustizia approda di nuovo a Termoli. L’iniziativa, come in basso Molise, a Larino, la scorsa settimana, è di Fratelli d’Italia, per mano del responsabile dell’organizzazione del partito sul territorio regionale, Luciano Paduano. Dalle 16.30 alle 20, banchetti di sottoscrizione in piazza Monumento. Un appuntamento duplice, perché coincide anche con la campagna di tesseramento al partito di Giorgia Meloni. «Una manifestazione politica che reputiamo importante, sia per la rilevanza della questione Magistratura, ma anche per l’adesione a Fratelli d’Italia», sottolinea Paduano.