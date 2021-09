Tir prende fuoco in A14, chiuso il tratto Vasto nord -Vasto sud

VASTO. ORE 10.30 Ad andare in fiamme un tir che trasportava pasta. Enormi disagi al traffico che si è riversato sulla Statale 16. Attualmente si circola solo sulla corsia di marcia in direzione Sud, chiusa l'Autostrada in direzione Nord.

LA PRIMA NOTIZIA. Un mezzo pesante ha preso fuoco sulla A14 Bologna-Taranto nei pressi dell'uscita Vasto Sud, al Km 453.8 in direzione Pescara. Non ci sarebbero feriti Chiuso il tratto tra le uscite Vasto Sud e Vasto Nord in entrambe le direzioni di marcia. Si registra coda di 1 km tra Termoli e Vasto sud.

Per i veicoli diretti a Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Vasto sud, dove si è formato 1 km di coda, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Vasto nord, percorso inverso per i veicoli diretti a Bari. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.