Fondazione ITS Academy “Turismo e Cultura Molise”, mercoledì 22 settembre la presentazione

CAMPOBASSO. Mercoledì 22 settembre 2021, ore 11.30, Sala del Consiglio del Rettorato Università degli Studi del Molise –Campus Universitario Vazzieri - II Edificio Polifunzionale, in Via Francesco De Sanctis, Campobasso.

La Fondazione “ITS Turismo e Cultura Molise”, costituita lo scorso 3 settembre, vede tra i soci fondatori l’istituto scolastico capofila I.P.S.E.O.A. Federico di Svevia di Termoli, l'Università degli Studi del Molise (Centro Studi sul Turismo), il Comune di Larino, l’Ente di formazione accreditato Istituto Keplero di Termoli, la Rete di imprese turistiche Moleasy by R.I.T.I., la Cala Sveva S.r.l di Termoli, l'Associazione Istituto Keplero Onlus, la Confartigianato Imprese Molise e l’AIRA, Associazione Italiana Ricettività ed Accoglienza.

Si prefigge di formare esperti e tecnici che contribuiscano alla nascita di un sistema integrato territoriale di politiche collegate al Turismo ed ai Beni culturali.

Mercoledì 22 settembre 2021, alle ore 11.30, nella Sala del Consiglio del Rettorato - al 5° piano del II Edificio Polifunzionale di Via Francesco De Sanctis a Campobasso - si terrà la conferenza di presentazione della Fondazione ITS Academy “Turismo e Cultura Molise” alla presenza del Rettore, Prof. Luca Brunese, dei Soci fondatori e delle Autorità istituzionali regionali in materia di formazione e turismo.