L’infermiere protagonista nella comunità, giovedì 23 settembre l’evento formativo

CAMPOBASSO. Giovedì 23 settembre p.v. alle ore 13.00 c/o l’Auditorium del Centrum Palace a Campobasso, l’Ordine degli Infermieri di Campobasso-Isernia organizza un evento formativo dal titolo “L’Infermiere protagonista nella comunità” per la prima volta, dopo la pandemia, in presenza.

L’evento formativo vedrà nella parte iniziale dello stesso, la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra lo stesso Ordine e l’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda.

Il progetto sperimentale è stato fortemente voluto dall’Istituto nonché dal Dirigente Scolastico prof.ssa Filomena Giordano.

Il protocollo prevede l’inserimento dell’infermiere nella comunità scolastica.

L’infermiere scolastico sarà una figura destinata ad assumere, nel tempo, un ruolo sempre più importante. Tale ruolo è riemerso dal passato ma dovrà essere necessariamente riveduto e corretto rapportandosi ad una società diversa rispetto a quella del passato.

L’infermiere sarà la figura sanitaria fondamentale per incrementare la diffusione delle nozioni sanitarie di prevenzione, cura, riabilitazione nonché di educazione sanitaria oltre a divenire un soggetto di supporto per i docenti e il personale ausiliario.

Ci si augura, naturalmente, che possa diventare questo progetto da apripista per una diffusione capillare su tutto il territorio molisano.

Le relazioni successive, rivolte al personale infermieristico, approfondiranno le conoscenze e gli sviluppi della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità sottolineando anche l’evoluzione della professione infermieristica in risposta al mutato bisogno di salute della popolazione, all'aumento della cronicità e ai cambiamenti sociodemografici.