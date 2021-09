Molisani nel mondo, ok dalla IV Commissione al piano operativo

CAMPOBASSO. La IV Commissione, presieduta dal suo Presidente, Gianluca Cefaratti, ha reso, con voto unanime, parere favorevole al “Piano operativo annuale degli interventi in favore dei molisani nel mondo per l’anno 2021”, presentato dalla Giunta regionale, e redatto ai sensi della lr. 30 giugno 2015, n. 12. Il provvedimento ritorna ora alla Giunta regionale per gli adempimenti conclusivi.

La Commissione ha poi proseguito la discussione del testo unificato scaturito dalle pdl n. 143, di iniziativa del Consigliere Iorio, concernente, “Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo settore in Molise”, e n. 144, di iniziativa dei Consiglieri Manzo, Nola e Primiani, concernente, “Disciplina del Terzo Settore”. L’esame del provvedimento continuerà nelle successive sedute dell’organismo consiliare.