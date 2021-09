Giustizia globale e dei movimenti migratori, simposio internazionale all'Unimol

CAMPOBASSO. Giovedì 23 settembre, nell’Aula “Kelsen” del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale di Viale Manzoni a partire dalle ore 11 – e venerdì 24, nell’Aula “A. Genovesi” del Dipartimento di Economia – II Edificio Polifunzionale di Via F. De Sanctis – con inizio alle ore 10 – a Campobasso, si svolgerà, in presenza e online, la due giorni del convegno internazionale Cosmopolitanisms, Borders and Migrations: Historical and Contemporary Perspectives, organizzato nell’ambito del Progetto Meci (Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi), con il patrocinio della Società Italiana di Studi Kantiani e della Rete delle Università Italiane per la Pace.

Il convegno ha per oggetto il ripensamento dello spazio politico imposto dai movimenti migratori che caratterizzano in modo strutturale le società contemporanee e vedrà la partecipazione di alcuni dei principali protagonisti del dibattito attuale di teoria politica sul rapporto tra giustizia globale e migrazioni – come Joseph Carens (University of Toronto) e David Miller (Nuffield College, Oxford) – e di altri docenti e studiosi di prestigiose università straniere ed italiane: la Wilhelm Eberhard Universität di Tübingen, la University of Oslo, l’Università di Genova, l’Università di Pavia e l’Università di Roma Tre.

La scottante attualità e la drammatica concretezza delle questioni teoriche affrontate durante il convegno sarà restituita dalla testimonianza di Gholam Najafi (autore di Il mio Afghanistan e Il tappeto afghano) – accompagnata dalle note del musicista iraniano Fuad Ahmadvand – nel corso dell’evento Afghan Breeze, che si terrà la sera di giovedì 23 in Piazzetta Palombo (a partire dalle 21), con il patrocinio del progetto Meci, del Comune di Campobasso e di RuniPace.