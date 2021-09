Drive-in, sabato 25 settembre ultimo appuntamento con il film ‘Redemption Day’

TERMOLI. Terzo ed ultimo appuntamento con il cinema drive-in organizzato in collaborazione dall’amministrazione comunale, assessortato allo Sport Cultura e Turismo, e la MR Solution. Sabato prossimo, 25 settembre 2021, è in programma la proiezione del film “Redemptionday”.

Le modalità di accesso all’area drive-in sono sempre le stesse. Il parcheggio per le auto di Piazza Papa Giovanni Paolo II sarà aperto alle ore 20,15 mentre i film veranno proiettati dalle ore 21.

A tutti coloro che assisteranno al film a bordo delle proprie auto saranno consegnate delle cuffie insonorizzate dotate del sistema Sylent Movie System che permette di avere a disposizione un audio performante che non arreca disturbo al vicinato.

L’ingresso è gratuito e possono accedere cento autovetture, si ricorda inoltre che in base al Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, per accedere al drive-in, sarà necessario presentare all’ingresso il green pass oppure l’esito del tampone negativo (48 ore) o certificato di guarigione (ultimi 6 mesi) per tutte le persone con età maggiore di 12 anni.

Sabato 25 settembre “Redemptionday”, film del 2021 del regista HichamHajii con Gary Dourdan, SerindaSwan, Andy Garcia e VriceBexter.

Appena tornata a casa, Kate, la moglie decorata del capitano dei marine degli Stati Uniti Brad Paxton (Gary Dourdan), viene rapita da un gruppo terroristico mentre lavorava in Marocco. Il militare è costretto a tornare in azione per un’operazione ardita e mortale per salvare la donna che ama.