TERMOLI. Non solo Luca Massimi di Termoli arbitra in serie A: ieri ha fatto il suo esordio come osservatore della massima serie il nostro rappresentante veterano della sezione Termolese dell'Aia Carlo Scarati, presente allo stadio di Bergamo lo "Gewiss Stadium" per la gara tra l'Atalanta e il Sassuolo.

Una bella esperienza che diventa una ulteriore ciliegina sulla torta. Complimenti a Carlo e di conseguenza a tutta la sezione Aia termolese.