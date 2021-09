Riprende l'attività tecnico-organizzativa di Coldiretti Molise

CAMPOBASSO. Dopo un lungo periodo caratterizzato dallo smart working, riparte in presenza, sempre nel rispetto delle norme di contenimento del Covid 19, l’attività tecnico-organizzativa di Coldiretti Molise. Nei giorni scorsi, il Direttore regionale Aniello Ascolese ha infatti tenuto, nella sala conferenze dell’Organizzazione a Campobasso, una serie di incontri con il personale ed i tecnici su vari argomenti inerenti l’attività di supporto alle aziende agricole e zootecniche.

Particolare attenzione è stata dedicata all’attività di consulenza aziendale che vede la Coldiretti, tramite tecnici convenzionati, impegnata nel supporto delle aziende al fine di indirizzare gli imprenditori verso l’ammodernamento delle strutture oltre che l’ottimizzazione di tempi e attività lavorative, miranti ad ottenere una maggiore produttività.

Per quanto riguarda, poi, l’attività più squisitamente sindacale, in vari incontri il personale di Coldiretti ha avuto modo di analizzare le varie problematiche che affliggono le imprese agricole: dall’atavica emergenza cinghiali ai cambiamenti climatici fino alla mancanza di infrastrutture e necessità di liquidità di molte aziende messe in grave difficoltà dalla pandemia. Tutte criticità, queste, verso le quali l’Organizzazione sta elaborando una serie di azioni necessarie al supporto e rilancio dell’intero settore agroalimentare.

“Incontri in presenza come questi tenuti negli ultimi giorni – spiega Aniello Ascolese – sono per noi di fondamentale importanza in quanto ci riavvicinano, sempre con le dovute cautele, alla normalità. Coldiretti è prima di tutto un sindacato e si sa l’attività sindacale si fa incontrando le imprese socie. Per questo – conclude Ascolese - auspichiamo un graduale e prudente ritorno alla normalità che ci consenta di riprendere quanto prima incontri e riunioni nelle sezioni con i nostri soci sull’intero territorio regionale”.