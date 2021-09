A Montemitro la giornata per ricordare l'ex capo penitenziaria Valentino Di Bartolomeo

MONTEMITRO. «Le belle persone meritano di essere ricordate sempre». È così che gli amici ed ex colleghi della penitenziaria di Chieti, di Valentino Di Bartolomeo, hanno deciso di dedicare la giornata di domenica scorsa, riuniti nella Cappella di Montemitro, suo secondo comune di origine dove oggi riposa per sempre. La famiglia Ientilucci e Di Bartolomeo hanno ringraziato per la vicinanza e l'affetto dimostrato, ricordando che «Valentino è sempre tra noi, nei sorrisi, nelle parole e nei gesti».