ROTELLO. Rotello rientra a pieno titolo nell’associazione nazionale Città dell’Olio.

Lo rende noto l'amministrazione comunale, sulla propria pagina Facebook.

«Finalmente dopo mesi di contatti, dopo svariate comunicazioni tese a riprendere i rapporti e capire la situazione in cui verteva Rotello all'interno dell'associazione, siamo lieti di annunciare che, con determina del 9 settembre scorso del presidente della Città dell'Olio la nostra richiesta di adesione all'Associazione è stata accettata. Rotello è di nuovo Città dell'olio.

Rientrare a far parte della rete delle città dell’olio è stato quasi un atto dovuto per Rotello.

Tenuto conto della nostra importante tradizione produttiva in fatto di olio extra-vergine d’oliva rappresenta una forte identità culturale del nostro territorio, proponendosi come strumento di progettualità e di attrazione di investimenti per realizzare occasioni, eventi e attuazione di strategie di comunicazione e di marketing mirate alla difesa della storia, delle origini, del territorio, del paesaggio, delle produzioni tipiche, delle attività agricole, un insieme di valori fondamentali nelle politiche di promozione dei territori.

L’associazione nazionale “Città dell’Olio” ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità; tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine.

Dopo aver instaurato dei buoni rapporti con loro e dopo aver risolto il problema del debito, si è potuti giungere a questo risultato che, oggi con orgoglio, abbiamo il piacere di condividere con la comunità.

Anche i vertici, così felici del rientro di Rotello (quale socio fondatore), si sono messi a disposizione e, quindi, siamo lieti di comunicare che domenica si terrà la cerimonia di consegna della bandiera, per cui ci sarà il convegno sul Turismo dell'Olio incentrato sulle strategie e sulle prospettive future.

Il nostro paesaggio è un patrimonio da valorizzare e tutelare con azioni concrete per il futuro».