Iniziative promosse da Fridays For Future: il sostegno di Cgil e Flc Cgil Molise

CAMPOBASSO. La CGIL e la FLC CGIL, aderiscono alle iniziative promosse da Fridays For Future Italia, che culmineranno nello Sciopero Globale per il Clima del 24 settembre. La nostra adesione agli obiettivi proposti da FFF è stata convinta sin dalle passate giornate di mobilitazione e di Global Strike e proseguirà nei mesi che seguiranno, poiché si pone in continuità con uno dei temi che caratterizzano la nostra discussione e azione di impegno sociale e sindacale : trasformare l’attuale modello sociale ed economico che è incompatibile con la sopravvivenza della specie umana, riconoscendo l’urgenza di azioni determinate da parte di tutti i governi per affrontare l’emergenza climatica.

Il mondo sindacale e quello della conoscenza possono, in questo scenario, dare un apporto fondamentale : la ricerca, la formazione delle giovani generazioni sui temi ambientali, l’apprendimento di stili di vita rispettosi dei limiti imposti dalla natura, sono tutte direttrici da seguire, da un lato, per evitare il collasso del nostro ecosistema e dall’altro per spingere i governi a fare grandi investimenti finalizzati alla transizione ecologica, rispettosa dei principi di giustizia sociale, ambientale e climatica.

La CGIL dunque, continuerà nella sua azione di sensibilizzazione diffusa dei temi legati alla sostenibilità ambientale e promuoverà insieme alla rete legata alla Federazione dei Lavoratori della Conoscenza attività divulgative e di approfondimento su queste tematiche anche nelle scuole, nelle università e nei luoghi della ricerca.