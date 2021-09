La Brescia-Napoli, classica in moto d’epoca arriva a Termoli: appuntamento il 25 settembre

TERMOLI. Farà tappa a Termoli domani, 25 settembre 2021, la manifestazione “La Brescia-Napoli, classica in moto d’epoca”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Termoli, assessorato allo Sport, Cultura e Turismo, che ha deciso di sostenere la manifestazione giunta quest’anno alla sua sesta edizione. Domani, dalle ore 16 in poi, sosteranno in città 55 moto d’epoca distribuite in equipaggi composti da 4 motociclisti. Una carovana classica che, partita da Brescia il 22 settembre scorso, giungerà fino a Napoli il prossimo 26 settembre. Promotori sono la Old4you.com srl e il Motoclub Leonessa 1903. Un viaggio a due ruote per far riscoprire arte, natura e paesaggi in sella a moto che hanno fatto la storia e che vantano ancora molti sostenitori ed appassionati.

Un progetto voluto per valorizzare il territorio italiano, le culture locali e per dare lustro ad una passione che non ha confini. A Piazza Sant’Antonio, domani pomeriggio, oltre alle moto d’epoca ci saranno stand e gazebo di diverse aziende che sponsorizzano l’iniziativa.

A salutare la carovana di motociclisti sarà presente l’assessore Michele Barile.