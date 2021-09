Tirocini formativi attivi per sostegno, in 400 alle selezioni Unimol

CAMPOBASSO. Oggi, venerdì 24 settembre al via alle prove preselettive per l'ammissione al VI ciclo del Tfa di sostegno per la scuola secondaria di primo grado presso l'Università degli Studi del Molise sede di Campobasso.

Circa 400 i partecipanti. Le procedure di ingresso e riconoscimento dei candidati sono iniziate alle 8:30 e si sono svolte regolarmente nel rispetto delle norme Covid.

Alle ore 11, ai candidati - tutti regolarmente collocati nelle proprie postazioni - è stato consegnato il plico contenente il test.

Agli aspiranti specializzandi docenti di sostegno sono stati somministrati 60 quesiti riguardanti la psicologia, pedagogia, logica, comprensione del testo e legislazione scolastica.

Il 30 settembre, sempre presso la sede di Campobasso si svolgeranno le prove preselettiva per l'accesso al VI del TFA di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado.