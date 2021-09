Campagna Nastro Rosa, l'autunno della Lilt

CAMPOBASSO. Lunedì 27 settembre alle ore 16 si terrà la conferenza stampa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per presentare le iniziative collegate alla Campagna Nastro Rosa - Lilt for Women, volte alla prevenzione a alla diagnosi precoce dei tumori della mammella.

La prevenzione passa anche attraverso la conoscenza, perché come ricorda l’attrice Matilde Gioli, testimonial della campagna 2021, “Conoscere sé stesse significa prevenire”.

L’incontro si terrà nella sede della delegazione comunale di Campobasso presso Terzo Spazio - Centro per il Volontariato in via Eugenio Cirese. Saranno presenti il Coordinatore Regionale Mario Pietracupa, la presidente dell’associazione provinciale di Campobasso, la dottoressa Carmela Franchella e la presidente dell’associazione provinciale di Isernia Maria Ottaviano che illustreranno le iniziative e gli screening che vedranno protagoniste le donne durante tutto il mese di ottobre.