CASACALENDA. Solenne festività in onore della Madonna della Difesa al Santuario diocesano di Casacalenda. “Camminare in una vita nuova” (Rm 6,4) - La transizione ecologica per la cura della vita è il tema scelto per il cammino di preparazione alla festa che ricade nel mese dedicato alla cura del creato. Domenica 26 settembre ricorre la solenne festività in onore della Madonna della Difesa al santuario diocesano di Casacalenda.

Con fede, profonda devozione e preghiera condivisa si rinnova un momento che richiama pellegrini e fedeli da ogni dove per portare il proprio omaggio e affidare la propria famiglia alla Vergine Maria. Di seguito le sante messe in programma: ore 8.00 don Gianfranco Lalli (rettore); ore 9.00 don Gabriele Tamilia; ore 10.00 don Sergio Carafa; ore 11.00 Mons. Gianfranco De Luca; ore 16.00 don Alessio Rucci; ore 17.00 don Antonio Giannone; ore 18.00 don Pio Di Rosario. Confessioni: ore 09.00-13.00 / 15.00-18.00. In caso di bel tempo, le Sante Messe saranno celebrate sul sagrato per facilitare la partecipazione dei pellegrini secondo le norme di distanziamento Covid-19. L’accesso al Santuario, per la visita alla Madonna, sarà regolamentato dalla Protezione Civile.

In caso di maltempo, le Sante Messe saranno celebrate nel Santuario potendo accogliere solo 60 (sessanta) persone per ogni celebrazione in conseguenza alle misure di distanziamento Covid-19.

“Camminare in una vita nuova” (Rm 6,4) - La transizione ecologica per la cura della vita è il tema scelto per il cammino di preparazione alla festa che ricade nel mese dedicato alla cura del creato. La novena preparatoria (17-25 settembre) ha previsto ogni giorno la recita del santo rosario alle 17.30 e, a seguire, la santa messa celebrata in apertura dal vescovo, Gianfranco De Luca e, a seguire, dai sacerdoti della diocesi accompagnati dalla Laudato Si' di Papa Francesco. Don Gianfranco Lalli – Rettore; “La nostra casa comune è come una sorella” (LS1) Don Benito Giorgetta; “Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari” (LS2) Don Angelo Castelli; “Noi stessi siamo terra” (LS2) p. Joseph Pudota; “Uno sfruttamento sconsiderato rischia di distruggerla” (LS4) Don Antonio Sabetta; “Cambiare profondamente gli stili di vita” (LS5) Don Antonio di Lalla; “Correggere i modelli di crescita incapaci di garantire il rispetto” Don Gabriele Tamilia. Durante i giorni della Novena è stata allestita, nel salone, una mostra fotografica naturalistica di Walter Caterina dal tema “ La grande bellezza”: Aironi, Garzette e company…”.