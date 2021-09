TERMOLI. Il prossimo week end del 01 e 02 ottobre 2021 si svolgerà a Termoli uno dei corsi da retiere che l’Osservatorio Nazionale della Pesca sta organizzando in molti porti italiani in collaborazione con Federpesca, FAI-CISL, CGIL FLAI – UILA Pesca.

A dare ospitalità a Termoli sarà la “O.P. SAN BASSO” che curerà l’organizzazione della tappa molisana presso il Punto di Ristoro e Valorizzazione del Pescato locale “PESCE NOSTRUM” ubicato presso il Molo Nord Est del porto.

Il corso partirà venerdì 01 ottobre alle ore 16.00 e sarà aperto ad armatori, pescatori, e soprattutto giovani interessati al particolare ed affascinante mestiere del retiere che porta con sé negli anni storie e racconti dell’evoluzione dei metodi di pesca.

Tale evento rientra in una serie di iniziative che la O.P San Basso intende dar vita per poter incoraggiare ed invogliare i giovani ad affacciarsi al mondo della pesca, un settore che ha davvero bisogno di un cambio generazionale e che forse mostra all’esterno un’immagine non positiva, distorta, solo perché poco conosciuta.

In un momento attuale di forte crisi economica e di lavoro, il settore della pesca produttiva può offrire delle interessanti opportunità di lavoro per coloro i quali amano vivere il mare e conoscere storia e tradizioni della marineria termolese.