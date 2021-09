Camminata solidale non competitiva organizzata per raccogliere fondi Copyright: Termolionline.it

CAMPOMARINO. Oggi 25 Settembre, alle ore 16, a Campomarino vi aspettiamo per l’appuntamento con la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva organizzata per raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

Per la quinta edizione si tornerà a camminare in presenza, sempre nel rispetto delle indicazioni per il contenimento del contagio da Covid-19.

La quota di partecipazione solidale é di 10 euro.

Quest'anno anche la Sezione AIL di Campobasso - Isernia aderisce a questo importante evento e la nostra camminata solidale avrà luogo nei Comuni di Limosano e Campomarino.

Il doppio appuntamento per la "Fitwalking for AIL Campobasso - Isernia" è fissato nei seguenti giorni e orari:

- Sabato 25 settembre, ritrovo alle ore 16:00 e partenza alle ore 16:30 da Piazza Vittorio Veneto a Campomarino.

- Domenica 26 settembre, ritrovo alle ore 9:00 e partenza alle ore 10:00 da Piazza Vittorio Emanuele a Limosano.

Prima della partenza sarà effettuata la consegna dei kit ai partecipanti.