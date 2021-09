Arresto cardiaco sullo scuolabus, 13enne soccorso e salvato dall'autista

FERRAZZANO. Un tredicenne di Ferrazzano è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava sullo scuolabus, tempestivamente è stato soccorso dall’autista che gli ha praticato il massaggio cardiaco salvandogli la vita.

E’ accaduto ieri, tutto in una manciata di minuti, l’autista ha dato un occhio allo specchietto retrovisore ed ha visto il ragazzo a terra a faccia in giù. Ha bloccato il mezzo, allertato alcuni genitori che si trovavano proprio sulla strada di chiamare il 118 e ha iniziato a mettere in atto quelle misure salvavita apprese una settimana prima in un corso di primo soccorso.

Il ragazzo ha iniziato a tossire e nel frattempo sono arrivati i sanitari del 118 ed è stato affidato alle loro cure.