Caduta accidentale al Parco comunale, 88enne trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Un pensionato di 88 anni, A. D. O., è stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri al parco comunale di Termoli, mentre si trovava sugli impianti da tennis.

E’ caduto accidentalmente e per questo è stato trasportato dal 118 Molise al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo in viale San Francesco, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.