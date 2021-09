Germania, Occhionero (Italia Viva): il voto è lo snodo della politica europea

ROMA. "Il voto delle elezioni in Germania rappresenta uno snodo importante per l'intera politica europea". Lo dichiara Giuseppina Occhionero, capogruppo di Italia Viva in Commissione Difesa alla Camera, che sta seguendo i risultati della consultazione a Villa Almone a Roma. "L'esito del voto avrà un peso sul processo di integrazione europea, anche rispetto all'attuazione del Pnrr. Altrettanto interessanti sono i temi della politica interna tedesca, come quelli legati alla transizione energetica e climatica, anche per i rapporti che legano Italia e Germania nella catena del valore", conclude. Pol-Afe 20210926T184953Z