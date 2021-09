Consiglio comunale convocato per giovedì 30 settembre, si discuterà anche di sanità

TERMOLI, 27.09.2021 - Si comunica che il Consiglio Comunale è stato convocato per il giorno 30-09-2021 alle ore 18:00 in prima convocazione e per il giorno 01-10-2021 alle ore 19:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Ordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - GIUDICE DI PACE DI TERMOLI - SENTENZA NR. 148 DEL 23/07/2020.

2. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - GIUDICE DI PACE DI TERMOLI SENTENZA N.67/2021 REP.44/2021 NRGC.586/2019 CRON.430/2021.

3. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA TRIBUNALE DI LARINO N.19/2018 E DECRETO INGIUNTIVO N.72/2011.

4. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LET. E) DEL D.LGS 267/2000 - ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI COMMI 1, 2 E 3 DELL'ART.191 DEL D.LGS 267/2000 – D.G.C. 19/2018 - GIUDICE DI PACE N.R.G. 112/98 –5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D. LGS. N. 118/2011.

6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2022/2026 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. DIRETTIVE IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA.7. MOZIONE PROT. N. 56078 DEL 17.09.2021 AVENTE AD OGGETTO: " INTITOLAZIONE SPAZIO O BENE PUBBLICO ALLA MEMORIA DI GINO STRADA".

8. INTERPELLANZA PROT. N. 53690 DEL 07.09.2021, AVENTE AD OGGETTO: UTILIZZO FONDI

9. INTERPELLANZA PROT. N. 54361 DEL 09.09.2021, AVENTE AD OGGETTO: CENTRI ESTIVI.

10. INTERPELLANZA PROT. N. 58222 DEL 24.09.2021, AVENTE AD OGGETTO: TUTELA OSPEDALE SAN TIMOTEO.