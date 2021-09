Raccolta per nuovo emporio solidale, il grazie della Caritas di Termoli-Larino Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Raccolta per nuovo emporio solidale, il grazie della Caritas di Termoli-Larino. La Caritas diocesana di Termoli ringrazia quanti con generosità hanno partecipato alla raccolta solidale di sabato 25 settembre 2021 nei supermercati di Termoli e i punti vendita di Acqua & Sapone. Un grazie particolare va ai direttori dei negozi coinvolti per il loro interesse e la loro disponibilità a collaborare per la prossima apertura dell’emporio solidale “Ti senghè”.