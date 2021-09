Iorio: «Toma sulla sanità è senza maggioranza»

CAMPOBASSO. Immediata la nota di commento dell'ex Governatore Michele Iorio sull'esito della seduta odierna del Consiglio regionale, riunito in assise monotematica sulla sanità.

«L’emendamento presentato da me, insieme alla condivisione delle opposizioni, in sostanza ha bocciato l’operato del presidente che sarà costretto a rivedere tutta la procedura del Pos. Gli ospedali di Isernia e Termoli e anche il Cardarelli di Campobasso possono tirare un sospiro di sollievo perché da ora in poi si dovrà rispettare la legge che nega a qualsiasi commissario di approvare piani sulla sanità senza il necessario confronto con le istituzioni locali, le forze sociali, con gli imprenditori. Parola della Corte Costituzionale».