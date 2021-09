CAMPOBASSO. “Un vero plauso a tutti gli atleti del Molise del Tiro a Volo che hanno partecipato nelle varie categorie dei campionati italiani di Fossa Olimpica. - Queste le parole del delegato regionale Fitav Molise Giuseppe Erra - Congratulazioni e complimenti a chi è come Gasbarro Pascal e Bancone Francesco che sono riusciti a passare nella massima serie. Ma consentitemi di fare un vero plauso a Mario Bibbó che è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Mario si è avvicinato a questo bellissimo sport da pochi mesi ma la passione, la dedizione e la serietà che lo contraddistingue lo hanno portato a raggiungere questo prestigioso titolo: campione Italiano di Terza categoria nella gara che si è tenuta sulle pedane del iro a Volo di Bologna. Comunque è mia intenzione ringraziare tutti i partecipanti per avere rappresentato il Molise sulle pedane italiane!! Grande orgoglio da parte mia come sempre nel rappresentarvi a livello istituzionale!!! A maiora…carissimi”.