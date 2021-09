Giornata regionale dello sport, premiati gli atleti molisani: successo per la Tifernus Dragon

ISERNIA. Sabato 25 settembre a Isernia, si è svolta la 'Giornata regionale dello sport' organizzata dalla presidenza del consiglio regionale Molise. Sono stati premiati gli atleti molisani che hanno riportato i migliori risultati sportivi negli anni 2019-2020. Presenti alla premiazione per quanto riguarda la disciplina del wushu-kung fu in rappresentanza della d.s.a. FIWuK c'erano l'atleta Denise Coda della Tifernus Dragon Campomarino, prima classificata alla Coppa Italia 2019 nella specialità del sanda (contatto pieno) donne e l'atleta Lorenzo Di Candia, sempre della Tifernus Dragon Campomarino, primo classificato alla Coppa Italia 2019 nella specialità del qingda.

Grande soddisfazione per il tecnico Costantino Di Labbio, maestro dei due ragazzi, che tiene a sottolineare l'importanza dei risultati agonistici ottenuti all'interno dell'unica federazione di kung-fu riconosciuta dal C.O.N.I. la quale si occupa dell'attività sportiva tramite uno sviluppo verticale, partendo dalle attività di base per arrivare poi all'alto livello.Ad accompagnare i ragazzi all'evento non poteva mancare il dottor Bruno Fraraccio, delegato regionale Fiwuk e membro della giunta Coni Molise.