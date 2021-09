TERMOLI. Da tempo il primo ottobre è l’appuntamento diocesano che dà inizio al mese missionario, l’occasione per aiutare le nostre comunità e tutti i credenti ad alimentare la propria “Missione” nella Chiesa e nel mondo;

Il tema proposto quest’anno per l’ottobre missionario è: TESTIMONI E PROFETI”: annunciare il Regno di Dio che verrà e che è già germogliato in mezzo a noi.

L’incontro, a cura dell’equipe diocesana per le missioni, è per il 1° Ottobre 2021 presso la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli in Termoli, con il seguente programma:

ore 16,15 – arrivi

ore 16,30 – Recita del Santo Rosario con brevi video (nel salone adiacente la Chiesa);

ore 17,15 – Testimonianza di Don Antonio Mascia, sacerdote fidei donum in Camerun;

ore 18,00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons Gianfranco De Luca;

a conclusione della S. Messa ci sarà la premiazione del concorso indetto per i ragazzi nel 2020 dal tema “ I colori della Missione” già rinviata per il Covid.

Le offerte raccolte in questa giornata saranno utilizzate, a nome di tutta la diocesi, per il progetto di : Completamento della costruzione della Chiesa Holy Rosary a Inanaia – diocesi di Bereina in Papua Nuova Guinea.

“Iniziamo questo mese missionario in comunione di preghiera perché ognuno sia testimone della fedeltà di Dio e portatore di misericordia ai fratelli che la vita ci fa incontrare”.