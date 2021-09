CAMPOBASSO. Ieri l’ultima prova di esposizione, davanti alla Commissione, di un project work sui principali contenuti appresi; questa mattina, presso l’Aula Magna di Ateneo, la cerimonia di consegna degli attestati, alla presenza del rettore Brunese, del presidente Toma, dei professori Capalbo e Costagliola, direttori dei corsi.

Si sono conclusi per trentacinque partecipanti i due percorsi di alta formazione: il primo in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria; il secondo per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione di Strutture complesse.

UniMol e Regione Molise insieme per un’offerta formativa efficace e di qualità, giunta al terzo anno, che si colloca fra le eccellenze del panorama accademico del Paese.