Contagi a Palata, da lunedì scorso scuola primaria in Dad

PALATA. Da lunedì scorso è partita la Dad anche alla scuola primaria di Palata. In precedenza la dirigente scolastica, sentita la sindaca, aveva sospeso già le attività didattiche per venerdì scorso a causa di un caso sospetto di Covid. A determinate il provvedimento i due casi di contagio resi noti dall’Asrem. «Auguriamo ai nostri concittadini una pronta guarigione! – il messaggio della prima cittadina Maria Di Lena - si sta provvedendo alla ricostruzione della rete dei contatti i quali saranno direttamente convocati dall'Asrem per i tamponi di controllo. Tutte le classi della scuola primaria svolgeranno l'attività didattica a distanza in base agli orari comunicati dal dirigente scolastico. Gli alunni delle classi 3°,4° e 5° effettueranno tampone di controllo presso l'Asrem in data 4 ottobre. Per gli alunni delle classi 1° e 2° è prevista l’auto-sorveglianza sanitaria, monitorando l’insorgere di eventuali sintomi e rientreranno regolarmente in aula il giorno 4 ottobre. Nonostante tutte le riaperture, e l'allentamento delle misure di restrizione Vi esorto sempre e comunque a rispettare le regole, e soprattutto ad evitare di formare assembramenti, ad indossare sempre e correttamente la mascherina e igienizzare costantemente le mani».