TERMOLI. A distanza di qualche mese torna l'operazione di brillamento degli ordigni al largo della costa termolese, dove c'è il relitto bellico della seconda guerra mondiale.

A disporla l'ordinanza della Capitaneria di Porto, a firma del comandante Amedeo Nacarlo.

VISTA l’ordinanza n°46/2021 del 07.07.2021 di questa Autorità Marittima;

ISTO il msg. prot. n. 52526 in data 23.09.2021 del Comsubin della Marina Militare;

VISTO l’esito delle ispezioni subacquee effettuate in data 28 e 29.09.2021 da parte dei Palombari del Gruppo Operativo Subacqueo del succitato Comando;

VISTA l’ordinanza di sicurezza balneare n° 25/2021 del 20.05.2021 di questa Capitaneria di porto;

RITENUTO necessario salvaguardare la sicurezza della navigazione, anche intesa come salvaguardia dell’incolumità delle persone, la sicurezza della balneazione e di prevenire il verificarsi di possibili danni a persone o cose; VISTI gli articoli 17, 30 e 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO Che il giorno 30.09.2021, dalle ore 06:00 alle ore 13:00, nel punto individuato dalle seguenti coordinate GPS: 42°04.5960’ N – 014°59.2980’ E, così come meglio evidenziato nell’immagine sotto riportata, si svolgerà attività di brillamento di ordigni bellici. Articolo 1 (Interdizione/Divieti) Con decorrenza dalle ore 06.00 alle ore 13.00 del 30.09.2021, per un raggio di 1 miglio nautico, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare. Articolo 2 (Deroghe) Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia che, per compiti di istituto, abbiano necessità di accedere allo specchio acqueo in questione.