Manifestazione sanità in Molise, Soa comunica la sua non partecipazione

CAMPOBASSO. Il SOA Sindacato Operai autorganizzati comunica la sua non partecipazione alla manifestazione inerente il tema della sanità in Molise che si terrà oggi a Campobasso organizzato dal Forum sulla sanità in Molise. Adunate partitiche di campagna elettorale

Ospedali smantellati e chiusi, territori isolati , numerose vittime e senza un centro Covid, il governo nazionale e' ben consapevole per questo e' complice con la regione Molise che continua a sostenere in maniera vergognosa la sanità privata con denaro pubblico. Le proteste e le proposte vanno di pari passo , dopo anni di silenzio nelle piazze e sotto i palazzi istituzionali restando a chiedere tavoli e passeggiate a Roma con l'onorevole di turno , oggi con la nave affondata si invita la collettività a manifestare , non dimentichiamo senza polemica ma per giusta cronaca che gli organizzatori della piazza di oggi sono gli stessi che hanno criticato, ostacolato e invitato a non partecipare alle nostre lotte popolari per la salvaguardia del diritto alla salute. Le adunate partitiche in piena campagna elettorale non ci interessano, altrettanto la partecipazione annunciata dei big politici regionali invitati a presenziare, la maggior parte sono proprio i fautori dello sfascio della sanità pubblica in questa regione ,mentre il presidente commissario del Molise continuerà comodamente a peggiorare il disastro.

Diamo solidarietà e vicinanza ad alcuni partecipanti inconsapevoli di tali logiche. La lotta per i diritti e' una cosa seria e nel Molise oltre che a livello nazionale e' necessaria per non morire. Come sempre e con ulteriore chiarezza andremo avanti con il prossimo appuntamento di protesta reale nell’occasione dello sciopero generale dell’11 Ottobre a Campobasso .