Superbonus, Occhionero (Iv): «Proroga è segno attenzione verso famiglie»

ROMA. “L’intenzione del governo ventilata in queste ore di prorogare fino a tutto il 2023 il Superbonus al 110% sarebbe un passo importante di attenzione verso le famiglie e la necessità di ammodernamento del nostro parco immobiliare”. Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva.

“La misura, anche grazie al lavoro dei partiti di maggioranza che l’ha semplificata e quindi resa più accessibile rispetto alla versione iniziale, funziona. Non possiamo quindi che condividere il proposito di estendere la sua applicazione a tutto il 2023. La proroga rende infatti possibile a tante famiglie di sobbarcarsi le spese, altrimenti insostenibili, necessarie a rendere più efficienti e sicure le proprie abitazioni e, allo stesso tempo, di modernizzare il nostro patrimonio immobiliare. Si tratta di una necessità che in Molise viene avvertita in modo particolare, considerata la datazione e l’arretratezza struttuale di tanti edifici della nostra regione. La proroga rappresenta, inoltre, un importante volano economico per la spinta esercitata nel settore edilizio e il suo indotto. Non possiamo quindi che essere soddisfatti dell’estensione e pronti a lavorare in Parlamento per un ulteriore perfezionamento della norma”, conclude.