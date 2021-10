Altro scontro auto-scooter, stavolta in viale San Francesco

TERMOLI. Poco dopo l'incidente avvenuto in via Asia, un altro scontro con auto e scooter è accaduto a Termoli, stavolta in viale San Francesco, a poche decine di metri dall'ospedale San Timoteo. Sul posto intervenuti anche il 118 e le forze dell'ordine. In merito al sinistro, alcuni residenti hanno evidenziato quanto sia rischiosa in quel tratto la circolazione stradale. «Chiadiamo al Comune che venga disciplinata la velocità di transito»