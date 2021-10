'Noi stiamo con Mimmo', Rete della Sinistra in presidio di solidarietà con Lucano

TERMOLI. Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra comunica che domenica 3 ottobre 2021 alle ore 18 in Corso Nazionale angolo Via Adriatica a Termoli si svolgerà un presidio di solidarietà con Mimmo Lucano, colpito da una sentenza abnorme che ha indignato e fatto scendere in piazza già decine di città italiane.

Sentiamo il dovere di esprimere vicinanza e sostegno a quest’uomo buono, che ha scelto di praticare l’accoglienza con i fatti e con l’aiuto concreto a chi chiedeva una casa, mettendo in piedi dal nulla un progetto che ha attirato l’interesse e l’ammirazione del mondo intero.

A chi ha inventato il reato di solidarietà e di umanità, usando leggi inumane che avrebbero potuto e dovuto essere abrogate, noi rispondiamo che quando le leggi sono ingiuste opporsi è un dovere.

E l’entità della condanna, quale spesso non si ravvisa per omicidi o crimini di mafia, è tale da farla ritenere senz’ombra di dubbio inaccettabile: le frasi di circostanza, il rituale” le sentenze non si criticano, si accettano” questa volta non possono valere.

C’è un solo posto dove stare oggi, ed è al fianco di Mimmo Lucano.

Per questo chiamiamo tutti coloro che non si rassegnano ad una giustizia ingiusta a partecipare al presidio di domani.

Numerose associazioni hanno già dato adesione ufficiale: ANPI Molise, I Discoli del Sinarca, Città Invisibile, Faced, Fondazione “Lorenzo Milani “ ONLUS, la rivista Il Bene Comune, Quisimuore Termoli. Speriamo che molte altre si aggiungano e vengano domani a manifestare; esperiamo di essere in tante e tanti.

Per dire a Mimmo Lucano che non è solo.