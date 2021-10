Inno al poeta ignoto e impressioni di lettura

GUARDIALFIERA. In occasione della Giornata mondiale della poesia, pubblichiamo l'inno al Poeta ignoto, di Domenico Simi de’ Burgis (Ideatore della Giornata Mondiale della Poesia).

Inno al Poeta Ignoto

a te dedico il sogno della civiltà

al tuo sogno di felicità e saggezza

l’attimo in cui senza storia

<pensasti> e <orientasti> la vita

la gloria della sua essenza polverosa

e ti ritrovasti nel cosmo in quel momento

senza tempo

non ti eressero monumenti

né i posteri poterono osannarti

quand’anche di te si fossero ricordati

simbolo tra i simboli

in un mistero senza segreti

nell’attenzione della cultura

capisti e imparasti l’umiltà della gloria

e dell’alfabeto infinito che non potevi insegnare

e che diventava e rimaneva arida conversazione e tecnica

per saccenti che su di te e sulla tua opera

immemori costruivano grammatiche

senza intuirne le origini

non portavi il noe di Einstein o newton o freud

cagliostro o paracelso

disraeli o lincoln

né leonardo o ezra poud

o altro nome altisonante ai nipoti

né eri papa o re

anche se lo eri più di tutti

lo stesso tuo alito

è giunto sino a noi

il tuo respiro muto tramandato

scopristi le carezze della parola

le libere fantasie e le immagini senza limiti numerici

la potenza e la magia della parola data e della parola ricevuta

Provasti la carezza suyll’anima nella sua grazia

e conoscesti l’ipocrita insidia

che graffia lacera mùtila uccide

nella sua perfidia e prepotenza

del suo ipolico male

matu rimanesti fermo nel giudizio

della tua scelta vitale

e continuasti nella tua coscienza

a coltivarla nel meglio della sua forza

a te ignoto vate dedico queste umili e pur sempre tardive immagini

pur da te trasmesse

< memento >

al senso della tua immortalità

nel potere del tuo solitario sepolcro nascosto nel centro del mondo

e t’illuminasti d’ienso

tu il più grande dei grandi che alcun nome potrà mai oscurare né eguagliare

Nello spirito sublime del linguaggio

unica linea retta tesa alla ricerca della perfezione

all’equilibrio della giustizia

o padre ignoto generatore di ogni civiltà

a te grazie al primo pernsiero

alla sua unità

patria

voluta sensa suggestione

cercando comunione e pace

al camino uano

dove ogni futuro scienza e libertà

o ignoto poeta dei poeti

è possibile

a te non edonistico né consumistico e reaganiano

poeta

sangue eterno della perenne rivoluzione.

Impressioni di Lettura sull’Inno del De’ Burgis “al Poeta Ignoto” di Antonio Crecchia.

Né un punto, né una virgola; nessun segno di interpunzione in tutta la lirica. Nessuna lettera maiuscola. C’è la sorprendente forma libera e aperta di poesia tipica dei “cantori sperimentali”. C’è il ritmo musicale; c’è la cadenza dei buoni versi sciolti al vento. C’è l’originalità! L’originalità della poesia che risiede anche nella “dedica”, nel pensiero affettuoso e commosso di valorizzare la figura anonima del poeta senza volto e senza nome, passato a miglior vita dopo aver lasciato dietro di sé i segni incancellabili del suo attaccamento ai valori eterni che costituiscono la base ossea ma, ancor più morale e spirituale, di ogni vera e autentica civiltà. Milioni di individui colti e saggi, avvolti nella cappa dell’umiltà e del silenzio, hanno lavorato con serietà, lena e con l’assiduità degli scalpellini e dei maestri muratori nella edificazione di quel grande edificio civile e culturale che, purtroppo, accoglie non solo i giusti, i santi e gli eletti, ma anche gli ipocriti, i prepotenti, i guastatori, i quali, dalli loro “potenziale” altezza di presunzione e insolenza, possono determinare la mutilazione e la morte anche delle buone e lodevoli intenzioni; chiudere bocche e legare mani e piedi anche ai profeti se provano a farsi assertori di verità e giustizia. Il poeta, ogni poeta, anche se ignoto, anche se anonimo, è custode di dignità assertiva di libertà, solidarietà, pace; è coscienza dei valori che mirano in alto e lo rendono “fermo nel giudizio della sua scelta vita”, che è sempre scelta di vita, di arte, di bellezza, onestà e rettitudine. Un inno che rende onore ai probi compositori di versi di tutti i tempi, che hanno provato “la carezza dell’anima”, l’impulso a confessare la bontà e la profondità dei propri sentimenti, la propria aspirazione al bene, all’unità civile e di patria, con l’animo teso alla ricerca ”della sofferenza all’equilibrio della giustizia”. Solo il poeta, noto o ignoto che sia, ha il potere di liberare fantasie e immagini dell’animo e della mente quando è toccato dallo spirito invasivo della poesia: memento esaltante in cui si si rivela la sua pienezza la potenza e la magia della parola data e della parola ricevuta”. Componimento questo del compianto Domenico Simi de’ Burgis, di alto spessore poetico, che getta una luce intensa di comprensione dello spirito creativo, sostanzialmente nobili, buoni e generosi dei poeti i quali, in tutta umiltà, coltivano - come atto di amore – la poesia e la propagano al mondo come ineguagliabile strumento di educazione morale e spirituale.